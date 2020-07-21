Появилось видео с места захвата заложников в Луцке
На кадрах видно одиноко стоящий на Театральной площади города автобус с заложниками. Людей на площади нет, ее оцепили.
О случившемся в Луцке ранее сообщили украинские СМИ со ссылкой начальника ГУ ЧП в Волынской области Юрия Крошко. Он заявил, что захватчик «недоволен системой». В целях безопасности силовики перекрыли центр города. Ситуация находится под контролем. На Театральную площадь прибыло руководство СБУ.
По словам Крошко, мужчина должен был выставить свои требования в соцсетях, но пока этой информации нет. Сейчас с ним ведут переговоры. Правоохранительные органы пока не сообщают данные о возможных пострадавших.
Жителей и гостей Луцка попросили отнестись к ситуации с пониманием и пока не приближаться к центру города. По данным некоторых СМИ, в автобусе могут находиться до 20 человек, а у захватчика много оружия.