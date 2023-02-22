22 февраля 2023, 17:23
Подозрительный пакет с проводами обнаружили на юго-западе Москвы — источник
Источник «360»: в Москве у храма обнаружили подозрительный пакет с проводами
Возле храма на улице Профсоюзной в Москве обнаружили подозрительный пакет с торчащими проводами, сообщил источник «360». По его словам, предмет увидели рядом с машиной такси недалеко от храма.
«У церкви машина такси, подозрительный пакет с проводами», — рассказал источник.
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На место обнаружения находки прибыли правоохранители. Они оцепили территорию возле пакета.
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В начале января из-за находки на станции метро «Белорусская» вызвали кинологов. Место оцепили, а в Сети появились видеозаписи с толпящимися в очередях пассажирами у станции ВДНХ.
Перед Новым годом на востоке столицы обнаружили гранату. О находке тут же сообщили в полицию. Прибывшие на место правоохранители выставили ограждение. Выяснилось, что снаряд прикрепили рядом с выхлопной трубой отечественной легковушки. Позже объявился хозяин автомобиля — граната оказалась муляжом.
Полиция
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