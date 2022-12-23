Эксклюзив 23 декабря 2022, 12:35 Гранату обнаружили на востоке Москвы — источник Источник «360»: на Вольной улице в Москве обнаружили похожий на мину предмет Sven Verweij / Unsplash

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Недалеко от дома № 30 на Вольной улице в Москве обнаружили гранату, сообщил источник «360». Ее прикрепили к зеленой отечественной легковушке. Правоохранители оцепили место происшествия.

Собеседник «360» рассказал, что подозрительный предмет увидели на машине, стоящей рядом со шлагбаумом у здания ВНИИЭМ на востоке столицы. Неизвестные закрепили «гранату» возле выхлопной трубы автомобиля.

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На место происшествия прибыли полицейские.

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«Подозрительный предмет, предположительно, граната. Проводится ограждение территории в радиусе 150 метров», — уточнил источник «360».

UPD: хозяин автомобиля прибыл на место. Выяснилось, что подозрительный предмет является муляжом гранаты.

В конце ноября сотрудники сервисного центра «Рольф» на Алтуфьевском шоссе нашли предмет, похожий на гранату, в припаркованном рядом со зданием автомобиле Ford. На место тут же прибыли сотрудники полиции, ФСБ и саперы. Парковку оцепили. По предварительной информации, «гранатой» тоже оказался муляж — ее под сиденье положил владелец иномарки.