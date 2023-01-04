Эксклюзив 04 января 2023, 18:35 Кинологов вызвали на станцию метро «Белорусская» из-за подозрительной находки Источник «360»: кинологи работают на станции «Белорусская» из-за подозрительной находки РИА «Новости»

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Подозрительный предмет обнаружили на станции метро «Белорусская» в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его данным, на место прибыли кинологи.

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Официально информацию о происшествии пока не подтвердили. Все подробности уточняются.

В соцсетях также появилась информация о необычном скоплении людей на станции метро «ВДНХ». На кадрах, которые снял очевидец, видно толпящихся у вестибюля пассажиров. Причина столпотворения уточняется.