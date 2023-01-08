Происшествия 08 января 2023, 22:31 Подозреваемый в убийстве двух женщин в Москве владел оружием законно Прокуратура: предполагаемый убийца двух женщин в Москве владел оружием легально Прокуратура Москвы

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Мужчина, которого подозревают в убийстве матери и сестры на юго-западе Москвы, легально владел оружием. Об этом столичная прокуратура сообщила в Telegram-канале.

«41-летнему мужчине принадлежало зарегистрированное огнестрельное оружие „Вепрь-12 Молот“, из которого он, предположительно, совершил выстрелы в свою 38-летнюю сестру и 65-летнюю мать», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, правоохранители обнаружили оружие на месте происшествия.

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Возгорание в квартире на улице Дмитрия Ульянова произошло в воскресенье, 8 января. В помещении нашли тела трех человек — двух женщин и одного мужчины.

По версии СК, 42-летний мужчина выстрелил в мать и сестру. Они получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте. После этого фигурант дела поджег квартиру и свел счеты с жизнью. Ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу посмертно.

Сейчас следователи изучают записи камер видеонаблюдения и допрашивают соседей. С места происшествия изъяли ружье, патроны, гильзы и другие вещественные доказательства. Прокуратура Москвы контролирует расследование уголовного дела.