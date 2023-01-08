Криминал 08 января 2023, 18:24 Подозреваемому в убийстве двух женщин в Москве назначат посмертную психиатрическую экспертизу СК Москвы: психиатрическую экспертизу подозреваемому в двойном убийстве проведут посмертно

Читать 360tv в

Жителю Москвы, которого заподозрили в убийстве матери и сестры, назначат психолого-психиатрическую экспертизу посмертно. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Фото: столичный СК Фото: столичный СК Фото: столичный СК Фото: столичный СК Фото: столичный СК

В ведомстве напомнили, что от полученных ранений скончались женщины 65 и 38 лет. Первая приходилась подозреваемому матерью, вторая — сестрой.

Реклама

Следствие предполагает, что после совершения преступления 42-летний мужчина поджег квартиру и свел счеты с жизнью.

Реклама

«Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно», — отметили в СК.

В рамках расследования уголовного дела проведут и другие необходимые судебные экспертизы. В их числе — пожарно-техническая и судебно-медицинские.

Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, допрашиваются соседи. С места происшествия криминалисты изъяли ружье, патроны, гильзы и другие вещественные доказательства.

СК возбудил дело после смерти трех человек в квартире в Москве.