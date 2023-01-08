08 января 2023, 18:24
Подозреваемому в убийстве двух женщин в Москве назначат посмертную психиатрическую экспертизу
СК Москвы: психиатрическую экспертизу подозреваемому в двойном убийстве проведут посмертно
Жителю Москвы, которого заподозрили в убийстве матери и сестры, назначат психолого-психиатрическую экспертизу посмертно. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.
В ведомстве напомнили, что от полученных ранений скончались женщины 65 и 38 лет. Первая приходилась подозреваемому матерью, вторая — сестрой.
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Следствие предполагает, что после совершения преступления 42-летний мужчина поджег квартиру и свел счеты с жизнью.
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«Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно», — отметили в СК.
В рамках расследования уголовного дела проведут и другие необходимые судебные экспертизы. В их числе — пожарно-техническая и судебно-медицинские.
Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, допрашиваются соседи. С места происшествия криминалисты изъяли ружье, патроны, гильзы и другие вещественные доказательства.
СК возбудил дело после смерти трех человек в квартире в Москве.
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