08 января 2023, 17:05
СК возбудил дело после смерти трех человек в квартире в Москве
СК: по факту убийства женщин и смерти мужчины на юго-западе Москвы возбуждено дело
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» после того, как в квартире на юго-западе Москвы нашли тела двух женщин и мужчины, сообщила пресс-служба столичного главка СК.
По предварительным данным, мужчина выстрелил в мать и сестру. От полученных ранений женщины скончались на месте происшествия. После этого фигурант поджег квартиру и свел счеты с жизнью.
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Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, они устанавливают обстоятельства и причины преступления.
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Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Москвы.
Застреленных женщин и погибшего мужчину с ружьем нашли в сгоревшей квартире в Москве в воскресенье. Одна из убитых получила ранение в голову, вторая — в тело. На месте преступления обнаружили канистру с легковоспламеняющейся жидкостью.
Прокуратура РФ
Следственный комитет России
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