Криминал 08 января 2023, 17:05 СК возбудил дело после смерти трех человек в квартире в Москве СК: по факту убийства женщин и смерти мужчины на юго-западе Москвы возбуждено дело

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Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» после того, как в квартире на юго-западе Москвы нашли тела двух женщин и мужчины, сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Фото: столичный СК Фото: столичный СК Фото: прокуратура Москвы

По предварительным данным, мужчина выстрелил в мать и сестру. От полученных ранений женщины скончались на месте происшествия. После этого фигурант поджег квартиру и свел счеты с жизнью.

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Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, они устанавливают обстоятельства и причины преступления.

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Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Москвы.

Застреленных женщин и погибшего мужчину с ружьем нашли в сгоревшей квартире в Москве в воскресенье. Одна из убитых получила ранение в голову, вторая — в тело. На месте преступления обнаружили канистру с легковоспламеняющейся жидкостью.