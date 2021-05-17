Подозреваемый в поножовщине в Екатеринбурге сам получил ножевое ранение

Ножевое ранение в области груди обнаружили у мужчины, которого заподозрили в поножовщине в Екатеринбурге, унесшей жизни троих человек. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном главке МВД.

Изначально сообщалось, что при задержании мужчины, подозреваемого в нападении на людей в Екатеринбурге, полицейским пришлось применить табельное оружие. В МВД сообщили, что сейчас уточняется информация, есть ли у нападавшего огнестрельная рана.

В понедельник около полудня в парке недалеко от железнодорожного вокзала в Екатеринбурге обнаружили тела трех человек. По версии СК, этому предшествовал конфликт на почве распития алкогольных напитков. Задержать предполагаемого убийцу полиции помогли солдаты гарнизонного наряда, которые патрулировали район вокзала. При задержании мужчина попытался оказать сопротивление.

По словам очевидцев, двое мужчин, погибших в ходе поножовщины, были вахтовиками. Они оказались в Екатеринбурге по работе и ехали из Новосибирска в Нягань. У одного из погибших в сквере возле вокзала остались личные вещи.