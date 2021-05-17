Полиция раскрыла детали задержания зарезавшего 3 человек в Екатеринбурге

Мужчина, напавший на прохожих с ножом в Екатеринбурге, при задержании пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции. Об этом сообщили в главке МВД по Свердловской области.

Стражи порядка применили табельное оружие после того, как мужчина, подозреваемый в убийстве троих человек, попытался напасть на них с ножом. Предупредительный выстрел в воздух не возымел никакого эффекта. Нападавший был ранен и доставлен в больницу.

«Содействие сотрудникам полиции в задержании нападавшего оказал наряд из трех военнослужащих ЦВО из подразделения военной бригады радиоэлектронной борьбы, которые патрулировали вверенную территорию», — сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Неизвестный мужчина в понедельник утром зарезал троих человек возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия. На кадрах можно заметить, что район вокзала оцеплен, на месте работают сотрудники полиции.

В СК ранее подтвердили гибель троих человек. По предварительным данным, конфликт в сквере возле вокзала мог возникнуть между мужчинами после распития спиртного.