Погибшие во время поножовщины в Екатеринбурге оказались вахтовиками

Двое мужчин, которые погибли во время поножовщины в сквере Екатеринбурга, оказались вахтовиками. Вместе с ними погиб еще один мужчина — напавшего на них собутыльника уже задержали.

Об этом изданию ЕАН рассказал очевидец. Он уточнил, что вахтовики оказались в Екатеринбурге по работе — они ехали из Новосибирска в Нягань. У одного из убитых в сквере возле вокзала остались личные лещи.

Нападение произошло утром 17 мая. Неизвестный мужчина зарезал трех человек возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Сейчас место нападения оцепили, там работают правоохранители. По предварительной информации, конфликт между жертвами и нападавшим мог возникнуть после совместного употребления алкоголя.

Нападавшего удалось задержать — он оказывал сопротивление и попытался напасть на полицейских с ножом. В результате сотрудники применили табельное оружие. Мужчина никак не отреагировал на предупредительный выстрел в воздух, поэтому полицейские выстрелили еще раз. Сейчас раненый мужчина, который убил трех человек, находится в больнице.

Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам сообщило, что подозреваемого допросят прямо в больничной палате.