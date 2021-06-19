Американка, пропавшая под Нижним Новгородом, найдена мертвой

Американка Кэтрин Сироу, которая пропала под Нижним Новгородом несколько дней назад, найдена мертвой. Тело было обнаружено утром в субботу.

Добровольцы поисково-спасательного отряда «Волонтер» сообщили сайту kp.ru, что девушка найдена мертвой, обстоятельства ее гибели выясняются.

«Назначен комплекс экспертиз, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Последний раз девушку видели недалеко от ее съемной квартиры. Незадолго до своего исчезновения она написала маме в США, что едет в машине с незнакомым мужчиной. С этого момента на связь она больше не выходила. Поисками 34-летней американки сразу же занялись сотрудники полиции и волонтеры. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что Кэтрин Сироу переехала в Нижний Новгород несколько лет назад. Она училась на юридическом факультете ННГУ.

Знакомая пропавшей студентки рассказала «360», что девушка всегда была открытой и доверчивой. Она хорошо понимала русский язык, но говорила довольно плохо.