Села в машину к незнакомцу и исчезла. Куда пропала американская студентка под Нижним Новгородом

34-летняя американка Кэтрин Сероу пропала под Нижним Новгородом. Последний раз она выходила на связь утром 15 июня — она написала матери в США, что едет в машине с незнакомцем и надеется, что ее не похитят. С тех пор девушка не выходила на связь. Собрали главное, что известно к этому часу.

Поиски пропавшей начали 16 июня. Тревогу забила ее мать — она написала одному из одногруппников дочери. Женщина рассказала, что 15 июня в 07:20 по московскому времени получила от дочери сообщение.

«Я еду в машине с незнакомцем. Надеюсь, меня не похитят», — написала Кэтрин.

Источник фото: телеканал «360»

Женщина попросила знакомого дочери Никиту попробовать связаться с Кэтрин по российскому номеру — американский с тех пор был недоступен. Однако этого номера у одногруппника не было.

Поиски продолжаются

Никита рассказал «360», что 16 июня ему звонили из следственного комитета. Следователи уточняли описание Кэтрин и ее приметы. Поисками девушки занялись не только правоохранители, но и волонтеры. Об этом «360» рассказали члены поисково-спасательного отряда «Волонтер НН».

«Наш отряд подключился к поиску. Формируются экипажи, которые готовы выехать на точку сбора, чтобы присоединиться к поискам на месте — в Бору», — уточнили волонтеры.

По данным Telegram-канала Life Shоt, в России у Кэтрин был молодой человек, с которым они познакомились через Tinder полгода назад. Мужчина заявил, что у них были достаточно свободные отношения — пара встречалась примерно раз в две недели. Он добавил, что потерял интерес к Кэтрин несколько месяцев назад — в последнее время он старался общаться с ней как можно реже.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Правоохранители посетили съемную квартиру девушки и забрали оттуда технику. С ее помощью они надеются узнать, с кем Кэтрин общалась перед исчезновением. По информации Life Shоt, полицейские пришли к выводу, что в квартире не происходило ничего криминального. Когда они пришли туда, дверь была заперта на ключ, след взлома отсутствовали.

Хозяйка квартиры, которую снимала Кэтрин, уточнила, что девушка никого не водила в гости и вела спокойный образ жизни. В свободное время она рисовала, вязала и давала онлайн-уроки английского. Полицейские также установили, что телефон студентки потерял связь в районе деревни Рекшино недалеко от реки Линды.

В распоряжении «360» оказались кадры с поисков пропавшей девушки. Местные жители населенного пункта, в котором ее ищут, предположили, что американка могла сама «загулять». Однако никто из них ничего не видел и не смог помочь в поисках Кэтрин.

Открытая, но не простачка

Знакомые Кэтрин рассказали, что у нее много друзей — однако никто не знает, где она сейчас находится. Близкие пропавшей уверены, что она не могла уехать самостоятельно. Они подчеркнули, что у девушки нет знакомых в том районе, в котором ее телефон выходил на связь в последний раз.

Знакомая пропавшей студентки Анна рассказала «360», что Кэтрин хорошо понимала русский, но плохо говорила.

«Она очень открытая девчонка. Меня удивило, что американцы умеют так выражать эмоции, не как мы. Очень доверчивая. У нее в Америке вся семья», — отметила она.

При этом одногруппник Кэтрин Никита подчеркнул, что девушку нельзя назвать простачкой. Он уточнил, что она всегда была «нормальным, открытым человеком» и «обычной девчонкой».

«Нижегородская правда» сообщила, что до приезда в Россию Кэтрин окончила Калифорнийский университет по специальности дизайн. Кроме того, она четыре года служила в американской морской пехоте — с 2006 по 2011 годы.

Не первое исчезновение

Life Shоt сообщил, что Кэтрин пропадает уже не в первый раз. Прошлым летом девушка отправилась в отпуск в Санкт-Петербург и не выходила на связь пять дней.

Канал также уточнил, что несколько недель назад пропавшая девушка сделала операцию по увеличению груди. По данным Life Shоt, она пошла на это, «чтобы нравиться мужчинам». После операции девушка принимала медикаменты.