12 апреля 2024, 13:25
Припаркованная машина взорвалась на севере Москвы
Источник «360»: на Коровинском шоссе в Москве взорвалась машина
В Западном Дегунине на севере Москвы произошел взрыв в припаркованной машине. Один человек пострадал. Стоявшие по соседству авто получили повреждения, сообщил источник «360».
Около 12:30 очевидцы вызвали экстренные службы к многоэтажке на Коровинском шоссе, 3 корпус 1. В припаркованном автомобиле, по словам заявителя, произошел взрыв. Водитель самостоятельно вышел из авто.
Прибывшие на место спасатели выяснили, что взрыв произошел в Toyota, когда мужчина пытался включить зажигание. Обошлось без возгорания.
Дверь машины сильно пострадала, повреждения получили еще два авто неподалеку — BMW и Infiniti. У водителя Toyota — травма ноги, его осмотрели медики.
«Я был дома, окна открыты. Как услышал очень громкий хлопок, встал, посмотрел в окно. Ничего особо не было видно», — заявил «360» местный житель.
На востоке Москвы из-за детской шалости сгорел балкон квартиры. Мальчик поджег бумагу и выбросил за окно, но она залетела к соседям.
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