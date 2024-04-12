Эксклюзив 12 апреля 2024, 13:25 Припаркованная машина взорвалась на севере Москвы Источник «360»: на Коровинском шоссе в Москве взорвалась машина Телеканал «360»

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В Западном Дегунине на севере Москвы произошел взрыв в припаркованной машине. Один человек пострадал. Стоявшие по соседству авто получили повреждения, сообщил источник «360».

Около 12:30 очевидцы вызвали экстренные службы к многоэтажке на Коровинском шоссе, 3 корпус 1. В припаркованном автомобиле, по словам заявителя, произошел взрыв. Водитель самостоятельно вышел из авто.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что взрыв произошел в Toyota, когда мужчина пытался включить зажигание. Обошлось без возгорания.

Дверь машины сильно пострадала, повреждения получили еще два авто неподалеку — BMW и Infiniti. У водителя Toyota — травма ноги, его осмотрели медики.

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«Я был дома, окна открыты. Как услышал очень громкий хлопок, встал, посмотрел в окно. Ничего особо не было видно», — заявил «360» местный житель.

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