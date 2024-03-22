22 марта 2024, 23:17
Подмосковье усилило меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры
Минтранс МО: на объектах транспортной инфраструктуры усилили меры безопасности
В Московской области на объектах транспортной инфраструктуры и в местах большого скопления людей усилили меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.
Ведомство выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших при теракте в Crocus City Hall.
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«Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — добавили в минтрансе.
«Автодор» также усилил меры безопасности на всей своей сети. Дорожные службы перевели в режим повышенной готовности. Автомобилистов призвали с понимаем отнестись к ситуации.
Меры безопасности усилили и в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово. Пассажиров попросили заранее прибывать в воздушные гавани.
В пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в Crocus City Hall. Силовики перекрыли все выезды из Москвы.
Дороги
Стрельба в Crocus City Hall
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