Важное 22 марта 2024, 23:17 Подмосковье усилило меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры Минтранс МО: на объектах транспортной инфраструктуры усилили меры безопасности Unsplash

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В Московской области на объектах транспортной инфраструктуры и в местах большого скопления людей усилили меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Ведомство выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших при теракте в Crocus City Hall.

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«Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — добавили в минтрансе.

«Автодор» также усилил меры безопасности на всей своей сети. Дорожные службы перевели в режим повышенной готовности. Автомобилистов призвали с понимаем отнестись к ситуации.

Меры безопасности усилили и в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово. Пассажиров попросили заранее прибывать в воздушные гавани.

В пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в Crocus City Hall. Силовики перекрыли все выезды из Москвы.