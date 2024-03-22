Важное 22 марта 2024, 23:05 Меры безопасности усилили на всей сети «Автодора» после ЧП в Crocus City Hall «Автодор» усилил меры безопасности на дорогах РИА «Новости»

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Меры безопасности усилили на всей сети дорог «Автодора» после происшествия в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Службы транспортной безопасности перевели в режим повышенной готовности. На трассах осуществляется дополнительный контроль.

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«Обращаемся с просьбой к автомобилистам с пониманием отнестись к принимаемым мерам», — сообщили в «Автодоре».

Там добавили, что на дорогах в усиленном режиме работает служба помощи. Вызвать комиссара можно круглосуточно.

Московские аэропорты также усилили меры безопасности. Из-за этого пассажиров призвали заранее прибывать в воздушные гавани Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево.

Неизвестные открыли огонь в Crocus City вечером в пятницу. На место ЧП прибыли десятки бригад скорой помощи.