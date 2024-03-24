Происшествия 24 марта 2024, 10:21 Подготовка к суду над подозреваемыми в теракте началась в Москве Shot: у Басманного суда началась подготовка к суду над подозреваемыми в теракте РИА «Новости»

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В Москве, предположительно, правоохранители начали готовится к судебному процессу над стрелявшими в Crocus City Hall. Около Басманного суда работают много полицейских, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, в скором времени в Басманный суд привезут задержанных по подозрению в совершении теракта в Красногорске.

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Shot уточнил, что вокруг здания суда выставили ограждения, эвакуатор увозит с территории припаркованные автомобили. В самом здании работает кинолог со служебной собакой, проверяют помещения на подозрительные предметы. Рядом с судом много полицейских.

Накануне вечером к зданию Следственного комитета России подъехал автозак. В нем, возможно, привезли боевиков, открывших огонь в Crocus City Hall.

Ранее допросили главаря задержанных. Он признался, что расстреливал посетителей Crocus City Hall по заданию куратора за деньги.