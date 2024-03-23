Происшествия 23 марта 2024, 19:37 Подозреваемых в теракте могли привезти в автозаке к зданию московского СК РЕН ТВ: автозак с подозреваемыми в теракте в Crocus City Hall подъехал к СК Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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В Москву, предположительно, этапировали стрелявших в Crocus City Hall. Автомобиль для арестантов заметили около задания Следственного комитета России, сообщил РЕН ТВ.

Источник сообщил изданию о доставленном утром из Брянской области в Москву 19-летнем подозреваемом. Во время задержания его ранили.

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Ранее один из задержанных по делу о теракте в Красногорске сообщил на допросе, что вместе с подельниками они выкинули автоматы из автомобиля до задержания полицией. При этом точную локацию он назвать не смог, так как якобы не знает города.

Главаря среди стрелявших в Crocus City Hall также допросили силовики. Он рассказал, что с ним связались заказчики через Telegram и пообещали деньги за массовое убийство людей на концерте.