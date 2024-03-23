Происшествия 23 марта 2024, 16:58 Главарь подозреваемых в теракте в Crocus City Hall заявил о вербовке в Telegram RT: подозреваемого в теракте в Crocus City Hall завербовали через Telegram Cao Yang/XinHua / Global Look Press

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Мужчину, которого подозревают в совершении теракта в Crocus City Hall и считают главным среди причастных к расстрелу, завербовали через Telegram. Такую версию он озвучил во время допроса, видео которого опубликовал RT.

Подозреваемый через переводчика объяснил силовикам, что куратор по имени Абдуло предложил ему за деньги расстрелять посетителей концертного зала.

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Сначала мужчина думал, что ему предлагают работу таксистом. По словам задержанного, до этого он в течение шести месяцев не мог найти работу.

За совершение убийств ему и сообщнику пообещали заплатить миллион рублей, но они получили только 500 тысяч.