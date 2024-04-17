17 апреля 2024, 21:39
Подъезды жилого дома затопило на юго-западе Москвы
Источник «360»: на улице Болотниковской в Москве затопило подъезды жилого дома
Подъезды жилого многоквартирного дома затопило на юго-западе Москвы. В подвалах находятся электрощитки, сообщил источник «360».
По информации собеседника издания, затопило третий и четвертый подъезды пятиэтажного дома № 28 корпус 1 на улице Болотниковской. Затопление началось с подвалов, там расположены электрические щитки.
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Предварительно, людей в подтопленных помещениях нет. Аварийные службы отключили подачу электроэнергии на дом.
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Москва
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