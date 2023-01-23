23 января 2023, 19:15
«Поддерживает политику России». Адвокат рассказал, что поводом для новой проверки Эдварда Била стал старый мем
Адвокат Эдварда Била Жорин: обвинения Била в дискредитации армии надуманные
Адвокат блогера Эдварда Била Сергей Жорин рассказал «360», что поводом для новой проверки его клиента стал мем четырехлетней давности. По его словам, в полицию поступило заявление с обвинениями в дискредитации ВС РФ.
«Действительно, некий энтузиаст направил заявление в правоохранительные органы. Поводом стал мем, которому уже четыре года. И заявитель посчитал, что это является дискредитацией вооруженных сил. На мой взгляд, это достаточно надуманно. Никакой дискредитации нет. Я больше скажу, что Бил поддерживает политику государства», — сказал Жорин.
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Ранее появилась информация, что на блогера пожаловались в правоохранительные органы. Написавшим заявление не понравился его мем, где он задает вопрос главнокомандующему: «Чи или не чи?»
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Эдвард Бил в ноябре прошлого года вышел из колонии, где отбывал наказание за ДТП в центре Москвы. Пострадавшей женщине пришлось пройти несколько операций и курс реабилитации. Бил пробыл в тюрьме год и два месяца.
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