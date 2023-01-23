Общество 23 января 2023, 15:39 Пранкеру Эдварду Билу пригрозили новым делом о дискредитации российской армии Отсидевшего в колонии пранкера Эдварда Била обвинили в дискредитации Российской армии РИА «Новости»

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На блогера Эдварда Била поступило заявление в правоохранительные органы. На этот раз его обвинили в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов канала, подписчики возмутились его мемом с вопросом главнокомандующему: «Чи или не чи?». Теперь полиция проверяет его пост.

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Эдвард Бил вышел на свободу в начале ноября 2022 года. Он отсидел один год и два месяца за ДТП в центре Москвы, в котором пострадала женщина. Сам блогер назвал нахождение в колонии «незабываемым путешествием».

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Девятнадцатого декабря 2022 года Верховный суд Башкирии признал лидера группы ДДТ Юрия Шевчука виновным по делу о дискредитации российской армии и оставил в силе штраф в размере 50 тысяч рублей. При этом сам музыкант не присутствовал на суде. По его словам, он даже не следил за ходом судебного процесса.

На Шевчука завели дело после его выступления в Уфе. Лидер группы ДДТ прямо со сцены обратился к зрителям, анонсируя следующую песню. Он нелицеприятно отозвался о происходящем в стране.