«Путешествие было незабываемым». Блогер Бил поделился ощущениями от своего освобождения | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 13:40 «Путешествие было незабываемым». Блогер Бил поделился ощущениями от своего освобождения Блогер Бил поделился эмоциями от своего освобождения РИА "Новости"

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Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль), вышедший на свободу после года и двух месяцев в колонии, поделился с «360» ощущениями от своего освобождения. Он назвал пережитое незабываемым.

«Все хорошо, прихожу в себя. Путешествие было незабываемым», — рассказал блогер.

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Эдуард Биль отбыл срок за ДТП в центре Москвы. Весной 2021 года он превысил скорость, передвигаясь на Audi по Новинскому бульвару, свернул на встречку и въехал в Volkswagen. Женщина, которая была за рулем, получила тяжелые травмы и даже впала в кому. Позже ей пришлось пережить несколько операций и курс реабилитации.

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Суд учел позицию прокуратуры и в марте 2021 года приговорил Биля к лишению свободы. Блогер попал в исправительную колонию общего режима. Его также лишили права заниматься «деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», на три года.

Сегодня стало известно, что Биль вышел на свободу. Пострадавшая в устроенной им аварии призналась, что по-человечески рада этому.