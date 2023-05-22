22 мая 2023, 18:10
Подавший сигнал тревоги самолет из Сургута благополучно приземлился в Перми
Авиакомпании Utair: подавший сигнал тревоги лайнер из Сургута благополучно сел в Перми
Самолет, который при выполнении рейса Сургут — Москва подал сигнал тревоги, благополучно приземлился в Перми. Об этом «360» сообщили в пресс-службе авиакомпании Utair.
«Самолет, выполняющий рейс Сургут — Москва, совершил посадку в Перми», — рассказали в компании.
Реклама
Там пояснили, что командир воздушного судна решил прервать полет и сесть на ближайшем аэродроме, так как один из пассажиров почувствовал себя плохо.
Экипаж Boeing, летевший в Москву сообщил о нештатной ситуации спустя чуть больше часа после вылета из аэропорта. Самолет вошел в правый поворот и начал снижение.
В начале марта в Пулково экстренно приземлился ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М. Командир борта запросил срочную посадку у диспетчеров аэропорта из-за неблагоприятных погодных условий. Самолет благополучно сел в аэропорту Санкт-Петербурга.
Путешествия
Пермь
Самолеты
Медицина
Реклама
Реклама