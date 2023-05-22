Эксклюзив 22 мая 2023, 18:10 Подавший сигнал тревоги самолет из Сургута благополучно приземлился в Перми Авиакомпании Utair: подавший сигнал тревоги лайнер из Сургута благополучно сел в Перми РИА «Новости»

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Самолет, который при выполнении рейса Сургут — Москва подал сигнал тревоги, благополучно приземлился в Перми. Об этом «360» сообщили в пресс-службе авиакомпании Utair.

«Самолет, выполняющий рейс Сургут — Москва, совершил посадку в Перми», — рассказали в компании.

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Там пояснили, что командир воздушного судна решил прервать полет и сесть на ближайшем аэродроме, так как один из пассажиров почувствовал себя плохо.

Экипаж Boeing, летевший в Москву сообщил о нештатной ситуации спустя чуть больше часа после вылета из аэропорта. Самолет вошел в правый поворот и начал снижение.

В начале марта в Пулково экстренно приземлился ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М. Командир борта запросил срочную посадку у диспетчеров аэропорта из-за неблагоприятных погодных условий. Самолет благополучно сел в аэропорту Санкт-Петербурга.