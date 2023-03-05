Происшествия 05 марта 2023, 23:45 СМИ сообщили об экстренной посадке ракетоносца Ту-22М в Пулково РБК: ракетоносец Ту-22М приземлился в Пулково из-за сложных погодных условий РИА «Новости»

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Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М приземлился в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом со ссылкой на источник в транспортном комплексе города сообщил РБК.

Собеседник пояснил, что командир экипажа запросил у диспетчеров аэропорта срочную посадку. Получив ответ самолет приземлился в воздушной гавани.

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«Самолет сел, все в порядке, посадка не была аварийной», — заявил источник журналистов.

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О просьбе об экстренной посадке командира военного борта сообщила газета «Известия» в своем Telegram-канале. В самом аэропорту заявили что ничего не знают о Ту-22М, а воздушная гавань работает в штатном режиме.

Издание 78.ru уточнило, что самолет следовал из Олененгоска. После посадки Ту-22М отогнали на отдельную стоянку.

Официального подтверждения этой информации пока нет.