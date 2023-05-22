Происшествия 22 мая 2023, 17:37 Летевший из Сургута в Москву самолет подал сигнал тревоги Flightradar: пассажирский самолет, выполнявший рейс Сургут — Москва, подал сигнал тревоги РИА «Новости»

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Пассажирский лайнер, следовавший из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги и развернулся для посадки в Перми. Это следует из данных сайта Flightradar.

«Экипаж Boeing рейсом Сургут — Москва сообщил о нештатной ситуации, он следует в Пермь», — рассказали ТАСС в авиационных службах.

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Сигнал тревоги борт подал спустя чуть больше часа после вылета из аэропорта. После сообщения лайнер начал правый поворот на Пермь и стал снижаться.

По информации «Известий», один из пассажиров почувствовал себя плохо. Сейчас лайнер готовится к посадке в аэропорту Перми.

В начале марта вылетевший из Санкт-Петербурга в Ижевск самолет вернулся в аэропорт из-за птицы в двигателе. Boeing 737 подал сигнал тревоги примерно через 10 минут после взлета. На тот момент он находился на высоте около трех тысяч метров. Всего в полете самолет провел менее получаса.