Происшествия 22 мая 2023, 15:45 Подачу электричества на Запорожскую АЭС восстановили после блэкаута Директор Запорожской АЭС Черничук сообщил о восстановлении энергоснабжения станции РИА «Новости»

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Внешнее энергоснабжение Запорожской атомной электростанции восстановили после прекращения подачи электричества утром в понедельник, 22 мая. Об этом заявил директор станции Юрий Черничук. Его заявление опубликовала пресс-служба в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что сейчас Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. Подачу электричества по высоковольтной линии «Днепровская» восстановили в 14:20.

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«Дизель-генераторы остановили и перевели в дежурный режим. Риска ядерной и радиационной аварии нет, ситуация стабильная», — добавил Черничук.

Отключение внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции вызвало беспокойство у генерального директора Международного агентства по атомной энергетике Рафаэля Гросси.

Он заявил, что с начала проведения специальной военной операции это уже седьмой случай, когда после отключения электричества охлаждение атомных реакторов обеспечивают только дизельные генераторы. Гросси добавил, что считает неустойчивой ситуацию с ядерной безопасностью на станции.