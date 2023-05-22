Мир 22 мая 2023, 11:06 Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на Запорожской АЭС очень неустойчивой Глава МАГАТЭ Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС очень неустойчивой РИА «Новости»

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Запорожская АЭС (ЗАЭС) в понедельник утром лишилась внешнего электроснабжения, поэтому ситуация с ядерной безопасностью на объекте сейчас «крайне неустойчива». Такое заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на своей странице в Twitter.

«Украинская ЗАЭС в седьмой раз за время конфликта лишилась внешнего электроснабжения, в результате чего для обеспечения снабжения она вынуждена полагаться на аварийные дизельные генераторы; ситуация с ядерной безопасностью на станции крайне неустойчива», — написал он.

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По его словам, нужно договориться о хорошей защите станции. Гросси отметил, что так дальше продолжаться не может.

Администрация Запорожской АЭС утром 22 мая сообщила об отключении высоковольтной линии «Днепровская». Станция в результате этого потеряла внешнее электроснабжение, а затем перешла на дизельные генераторы. Причину проблем с ЛЭП предстоит выяснить.