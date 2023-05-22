Происшествия 22 мая 2023, 08:03 Запорожскую АЭС из-за отключения высоковольтной линии перевели на дизельные генераторы Электроснабжение Запорожской АЭС перевели на дизельные генераторы РИА «Новости»

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Произошло отключение высоковольтной линии Днепровская. Из-за этого Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и перешла на дизельные генераторы, объявила в Telegram-канале администрация станции.

«В результате отключения высоковольтной линии 750 киловольт Днепровская, Запорожская АЭС потеряли внешнее электроснабжение», — сообщили в ЗАЭС.

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Причину отключения Днепровской ЛЭП выяснят. Собственные нужды атомной электростанции обеспечат при помощи дизельных генераторов. В администрации Запорожской АЭС заявили, что радиационный фон остался в норме как на самой станции, так в санитарно-защитной и зоне наблюдения.

Руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил, что Вооруженные силы Украины не отказались от идеи захватить Запорожскую АЭС и снова попытаются форсировать Днепр. Работники станции, по его словам, продолжили получать угрозы.