Под лавиной в Норильске нашли тело третьего погибшего

Ранее под снежным завалом обнаружили тела 38-летней женщины и ее полуторагодовалого ребенка. 15-летнего подростка спасли. У него переломы и обширное обморожение. Мальчик сейчас находится в реанимации.

По словам председателя правления компании, которая управляет частной туристической базой комплекса «Гора отдельная», Игоря Шаталова, под лавиной могут находиться до шести человек.

Спасательно-поисковая операция продолжалась всю ночь, но работать мешала пурга, которая стихла к утру. Сейчас в районе горнолыжной базы, где произошло ЧП, около 25 градусов мороза. Из-за низкой температуры шансов найти людей живыми все меньше.

По словам Шаталова, площадь схода лавины составляет около 500-600 квадратных метров, а толщина снежного покрова в среднем три метра.

СК завел уголовное дело, прокуратура начала проверку.

Лавина сошла на горнолыжной базе «Гора отдельная» под Норильском вечером 8 января. Под завалами оказались несколько построек, в которых могут быть люди.