Тело ребенка нашли под снежным завалом на горнолыжной базе в Норильске

«Да, только что было обнаружено еще одно тело — полуторагодовалого ребенка», — приводит агентство слова собеседника. Ранее из-под снега достали тело 38-летней женщины — это мать погибшего ребенка. Поиски главы семьи продолжаются.

Председатель правления компании, управляющей частной туристической базой комплекса «Гора Отдельная», Игорь Шаталов заявил, что под завалом могут находиться до шести человек. По его словам, площадь схода лавины составляет порядка 500-600 квадратных метров, толщина снежного покрова в среднем три метра. Откопали около 15%. Шаталов подчеркнул, что ночью работы осложняла пурга, которая уже стихла. В районе турбазы сейчас очень холодно — около 25 градусов мороза, шансы найти живых под завалами снижаются.

Лавина сошла на горнолыжной базе «Гора отдельная» под Норильском вечером 8 января. Под снежными завалами оказались несколько построек, в которых могут быть люди. СК завел уголовное дело.