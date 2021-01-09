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    09 января 2021, 05:55

    СК возбудил уголовное дело после схода лавины под Норильском

    Валерия Шафирко

    Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности после гибели и травмирования туристов под снежной лавиной на горнолыжной базе под Норильском.
    СК возбудил уголовное дело после схода лавины под Норильском

    Информация об этом была опубликована на сайте СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

    «После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    В заявлении также уточняется, что в ходе поисков под снегом был обнаружен подросток. Он доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Позже было обнаружено тело 38-летней женщины.

    Сейчас спасательные отряды продолжают поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины.

    Сход лавины произошел вечером в пятницу, 8 января, на горнолыжной базе «Гора отдельная» под Норильском. Под снежными завалами оказались несколько построек.

    На место происшествия уже вылетел самолет Ан-74 Красноярского авиационно-спасательного центра, сообщили в спасательном ведомстве. На борту Ан-74 находятся начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин, оперативная группа, а также спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.