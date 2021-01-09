СК возбудил уголовное дело после схода лавины под Норильском

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности после гибели и травмирования туристов под снежной лавиной на горнолыжной базе под Норильском.

Информация об этом была опубликована на сайте СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В заявлении также уточняется, что в ходе поисков под снегом был обнаружен подросток. Он доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Позже было обнаружено тело 38-летней женщины.

Сейчас спасательные отряды продолжают поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины.

Сход лавины произошел вечером в пятницу, 8 января, на горнолыжной базе «Гора отдельная» под Норильском. Под снежными завалами оказались несколько построек.

На место происшествия уже вылетел самолет Ан-74 Красноярского авиационно-спасательного центра, сообщили в спасательном ведомстве. На борту Ан-74 находятся начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин, оперативная группа, а также спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.