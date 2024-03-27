Происшествия 27 марта 2024, 12:03 Почти 800 тонн воды сбросили вертолеты на Crocus City Hall Вертолеты 121 раз сбросили воду общей массой в 771 тонну на Crocus City Hall Pxhere

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Вертолеты Московского авиационного центра выполнили 121 сброс воды на горящее здание Crocus City Hall. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель экстренных служб.

«Вертолеты Ка-32 всего выполнили 121 сброс на очаги возгораний, сброшена 771 тонна воды», — отметил он.

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По его словам, медицинские вертолеты за пять рейсов эвакуировали семь пострадавших, находящихся в крайне тяжелом состоянии, в городскую клиническую больницу имени Боткина.

Как сообщило Министерство здравоохранения Подмосковья, в больницах региона остаются 83 пострадавших при теракте. По данным на 10:00 27 марта, из медицинских учреждений выписали 40 пациентов.

После завершения лечения все пострадавшие во время теракта в Crocus City Hall могут пройти диагностику и терапию в Сочи. Как уточнила генеральный директор нейрореабилитационного центра «Ирис», глава реабилитационного направления фонда «Своих не бросаем» Маргарита Волянская, работать с пациентами планируют, в том числе, специалисты адаптивной и лечебной физкультуры.