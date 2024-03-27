Подмосковье 27 марта 2024, 11:17 В больницах Подмосковья остаются 83 пострадавших при теракте, 40 человек выписали Минздрав Подмосковья: 83 пострадавших в «Крокусе» остаются в больницах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министерство здравоохранения Подмосковья опубликовало обновленный список пострадавших при теракте в Crocus City Hall. В перечне 123 фамилии.

Согласно данным министерства на 10:00 27 марта, из больниц выписали 40 человек, остаются в стационарах 83 пострадавших.

Теракт в Crocus City Hall в Красногорске произошел 22 марта. Перед началом концерта группы «Пикник» в концертный зал ворвались вооруженные боевики, они стреляли в людей в упор и устроили разрушительный пожар. Огонь охватил почти 13 тысяч «квадратов», в результате кровля здания обрушилась на площади в семь тысяч квадратных метров.

Накануне, 26 марта, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасатели завершили поисковые работы и ликвидировали последствия пожара на месте теракта. Он выразил благодарность всем специалистам.