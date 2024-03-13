Происшествия 13 марта 2024, 09:44 Почти 60 беспилотников уничтожили над 6 регионами России за ночь и утро 13 марта Минобороны: 58 беспилотников уничтожили минувшей ночью и утром 13 марта РИА «Новости»

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Минувшей ночью и утром 13 марта дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 58 беспилотников противника. О пресечении террористических атак сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 11 беспилотников уничтожили и перехватили над Белгородской областью, 29 — над Воронежской, по восемь БПЛА — над Курской и Брянской областями, над Ленобластью сбили один БПЛА, еще один дрон уничтожили над Рязанской областью.

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Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о крупном пожаре на Рязанском нефтезаводе. По его словам, ЧП спровоцировала атака БПЛА. Пострадали люди, подчеркнул он.

В Ленобласти, по данным главы региона Александра Дрозденко, беспилотник сбили на подлете к НПЗ КИНЕФ.

В Воронежской области после перехвата и уничтожения беспилотников зафиксировали повреждения в нескольких муниципалитетах. Такие данные представил губернатор Александр Гусев.