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    16 октября 2021, 20:17

    Почти 200 человек эвакуировали из-за пожара в исправительной колонии в Симферополе

    МЧС: спасатели потушили пожар в исправительной колонии в Симферополе

    Ольга Назаркина

    В исправительной колонии № 1 в Симферополе произошел пожар. Из-за возгорания были эвакуированы 197 человек.

    О ЧП сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы города. Возгорание возникло в общежитии для заключенных.

    Прибывшие на место пожарные потушили огонь на первом этаже в кирпичном трехэтажном здании. Площадь составила 10 квадратных метров. В результате никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.

    Накануне в другой исправительной колонии во Владикавказе произошли беспорядки. Их спровоцировали два заключенных, которые были помещены в ШИЗО. Установлено, что они подбили других устроить бунт.

    Колонию после случившегося посетили надзорные органы, омбудсмен по правам человека в регионе и правоохранительные органы. В настоящее время, по данным УФСИН, обстановка в ИК находится под контролем.