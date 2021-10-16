Почти 200 человек эвакуировали из-за пожара в исправительной колонии в Симферополе

В исправительной колонии № 1 в Симферополе произошел пожар. Из-за возгорания были эвакуированы 197 человек.

О ЧП сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы города. Возгорание возникло в общежитии для заключенных.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь на первом этаже в кирпичном трехэтажном здании. Площадь составила 10 квадратных метров. В результате никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.

Накануне в другой исправительной колонии во Владикавказе произошли беспорядки. Их спровоцировали два заключенных, которые были помещены в ШИЗО. Установлено, что они подбили других устроить бунт.

Колонию после случившегося посетили надзорные органы, омбудсмен по правам человека в регионе и правоохранительные органы. В настоящее время, по данным УФСИН, обстановка в ИК находится под контролем.