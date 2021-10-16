Омбудсмен раскрыл подробности бунта в колонии Владикавказа

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев рассказал, что в результате бунта в колонии Владикавказа никто не пострадал. Правозащитник выступил с заявлением для телеканала «Осетия-Ирыстон».

Омбудсмен Тамерлан Цгоев назвал хорошим фактом то, что в результате бунта никто не пострадал. Он рассказал, что на территории исправительного учреждения случился пожар и сотрудников МЧС пропустили в колонию для ликвидации пламени.

После тушения пожара руководство учреждения приступило к переговорам с бунтующими. Тамерлан Цгоев отметил, что беседа получилась конструктивной, стороны высказали друг другу взаимные претензии. Связаться с родственниками заключенных не получилось. Ситуация, по сообщению Цгоева, оставалась под контролем.

Информация о бунте во владикавказской колонии появилась 15 октября. По сообщениям, участие в беспорядках приняли около 200 человек.

Бунт в колонии устроили двое заключенных, находившихся в штрафном изоляторе. Они отказались подчиниться требованиям сотрудников колонии и подбили остальных заключенных на организацию беспорядков.