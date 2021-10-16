ФСИН взяла под контроль ситуацию в колонии во Владикавказе

Сотрудники ФСИН взяли под контроль ситуацию в Исправительной колонии № 1 Владикавказа, где происходили беспорядки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Правоохранители заявили, что ситуация в колонии стабилизирована. Представители ФСИН также подчеркнули, что пострадавших нет ни среди сотрудников учреждения, ни среди осужденных.

«Для установления причин и всех обстоятельств случившегося в регион вылетела комиссия ФСИН России во главе с заместителем директора ФСИН России, генерал-лейтенантом внутренней службы Рустамом Степаненко», — привел сообщение пресс-службы ТАСС.

На территории колонии после стабилизации обстановки работают представители прокуратуры и Следственного комитета.

Сотрудники СК начали проверку после бунта, произошедшего в ИК №1 15 октября.

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев рассказал, что в результате переговоров бунтующих с руководством исправительного учреждения стороны высказали друг другу взаимные претензии. Беседу Цгоев назвал продуктивной.