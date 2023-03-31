Эксклюзив 31 марта 2023, 12:38 По встречке. Пассажирка застрявшего на трассе «Дон» автобуса сняла на видео освобождение из снежного плена Пассажирка застрявшего на трассе М-4 «Дон» автобуса сообщила, что их направили по встречке

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Автобус с людьми, застрявший в пробке на трассе М-4 «Дон», сотрудники Госавтоинспекции вывели на встречную полосу и в сопровождении повели в сторону Лиховского моста. Об этом «360» рассказала пассажирка.

Женщина сняла момент освобождения из снежного плена в Ростовской области на видео. На кадрах автобус с пассажирами двигался по заснеженной дороге по встречной полосе. Из окна видно, что на соседней части дороги большегрузы стоят без движения.

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«Нас по встречке повели, не прошло и суток», — рассказала автор видео.

Ранее движение в сторону Москвы и Белой Калитвы восстановили на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Савин. Чтобы расчистить трассу от снега, привлекли людей и технику МЧС, ДПЧС и органы местного самоуправления.

В ночь на 31 марта более 30 автобусов с 766 пассажирами застряли в пробке в Ростовской области.