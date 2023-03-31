Происшествия 31 марта 2023, 11:14 Движение в сторону Москвы и Белой Калитвы восстановили на трассе М-4 «Дон» Власти сообщили о восстановлении движения в сторону Москвы и Белой Калитвы на М-4

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В Ростовской области полностью восстановили движение по восточному направлению от Каменского района в сторону Белой Калитвы и северному в сторону Москвы. Об этом сообщил ТАСС глава районной администрации Владимир Савин.

«Расчистили от снега, но движение пока хаотичное — будем направлять туда ДПС», — пояснил собеседник агентства.

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Для расчистки трасс задействовали дорожные службы, силы МЧС, ДПЧС и органы местного самоуправления. Водителям, которые попали в пробки, подвозят горячее питание, воду, топливо и медикаменты.

«Обмороженных и пострадавших людей нет», — подчеркнул он.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее ввел режим ЧС в Шахтах и четырех районах области. В Минтрансе региона сообщали, что на трассе «Дон» застряли в пробке 33 автобуса с 766 пассажирами.

Из-за сложной дорожной обстановки спасатели организуют пункты обогрева.