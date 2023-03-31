Происшествия 31 марта 2023, 09:50 Более 30 автобусов с 766 пассажирами застряли в пробке в Ростовской области Минтранс: 33 автобуса застряли из-за снегопада на трассе М-4 в Ростовской области Пресс-служба МЧС

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В дорожной пробке из-за сильного снегопада в Ростовской области застряли более 30 автобусов с 766 пассажирами. Такую информацию предоставили ТАСС в министерстве транспорта региона.

По данным собеседника агентства, в пробке на трассе остаются 33 автобуса. В ведомстве отметили, что в настоящее время закрыли движение пассажирских автобусов по маршрутам на север региона.

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«Все направления [движения пассажирских автобусов] на север по М-4 „Дон“ закрыты», — подчеркнули в Минтрансе.

Кроме того, 30 марта, в 18:00, решили закрыть вокзалы, чтобы не усугублять ситуацию. В пятницу по ряду направлений — Краснодар, Ставрополь, Таганрог, по М-4 до Новочеркасска — движение пассажирских автобусов возобновили.

В МЧС Ростовской области в 06:00 сообщили, что протяженность затора на трассе М-4 сократилась до 30 километров. Специалисты ведут работу по организации «карманов» с помощью бульдозеров на 940-м и 950-м километрах трассы для проезда легковых автомобилей и грейдера.

Продолжают работать грузовые эвакуаторы — они поднимают автомобили. По состоянию на утро пятницы провели демонтаж барьерного ограждения для оттока транспорта в обратном направлении.

В ведомстве добавили, что организовали семь мобильных и восемь стационарных пунктов обогрева и питания. С последствиями непогоды борются 238 человек и 152 единицы техники.

Около 09:00 в направлении Москвы пошли первые фуры.