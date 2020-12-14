14 декабря 2020, 19:14
Пожар на складе в Одинцове локализован на площади 1,2 тыс. кв. м.
В Одинцове несколько часов пожарные пытаются потушить огонь на складе на Транспортном проезде. Площадь пожара увеличилась в два раза. Об этом сообщили в МЧС.
Пожар начался в 15:33. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь возгорания составляла 500 квадратных метров. К 17:15 площадь горения увеличилась до 1200 квадратных метров.
На месте пожара работают 20 единиц техники, 71 человек, в том числе от МЧС 11 единиц техники, 41 человек.
По предварительной информации, пострадавших нет. В данный момент пожар локализован.
Еще один пожар произошел в Мытищах. По данным МЧС, горела бытовка возле строящегося жилого дома.