Строительная бытовка загорелась в Мытищах

В Мытищах произошло возгорание возле строящегося жилого дома. По данным МЧС, загорелась бытовка. Очевидцы рассказали «360», что на улице чувствуется сильный запах, а в небо поднимаются густые клубы черного дыма.

«В Мытищах горела бытовка, площадь уточняют. Предварительно, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

В распоряжение «360» попали фото с места пожара. На них видно, что пожар происходит во дворе. В доме пока никто не живет — свет не горит. Вокруг тоже нет людей. Но рядом находится торговый центр «Июнь». Однако спасатели приехали вовремя и потушили пламя. По предварительной информации, оно не успело перекинуться на другие строения.

Местная жительница и очевидец пожара сообщила «360», что конструкции горели в течение часа.

«Горит уже больше часа. В 15:30 уже горело, был дым. Запах ужасный на улице. В данный момент огонь еще виден, много черного дыма», — рассказала женщина.

Также сегодня крупный пожар произошел в производственном здании в Одинцове. Площадь возгорания составила 500 метров. Сообщения о пострадавших не поступало.