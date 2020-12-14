Крупный пожар произошел в производственном здании в Одинцове

На Транспортной улице в Одинцово 14 декабря произошел крупный пожар в производственном здании. Площадь возгорания 500 метров. Об этом сообщили «360» в МЧС.

На месте пожара работают 20 единиц техники, 71 человек, в том числе от МЧС 11 единиц техники, 41 человек.

«В 15:33 поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло в складском помещении по адресу: Транспортном проезде, 1. Предварительно пострадавших нет», — рассказали «360» в пресс-службе.

По данным ТАСС, на складе горит бумага. Огонь может перекинуться на соседнее производственное помещение.

Причины возгорания пока неизвестны.