facebook_pixel
    14 декабря 2020, 16:54

    Крупный пожар произошел в производственном здании в Одинцове

    Екатерина Шамина, Екатерина Земская, Иван Степанов

    На Транспортной улице в Одинцово 14 декабря произошел крупный пожар в производственном здании. Площадь возгорания 500 метров. Об этом сообщили «360» в МЧС.

    На месте пожара работают 20 единиц техники, 71 человек, в том числе от МЧС 11 единиц техники, 41 человек.

    «В 15:33 поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло в складском помещении по адресу: Транспортном проезде, 1. Предварительно пострадавших нет», — рассказали «360» в пресс-службе.

    По данным ТАСС, на складе горит бумага. Огонь может перекинуться на соседнее производственное помещение.

    Причины возгорания пока неизвестны.