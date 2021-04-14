Площадь тлеющих завалов на «Невской мануфактуре» сократилась до 150 «квадратов»

Уже почти двое суток продолжается ликвидация последствий пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге. По последним данным от МЧС, спасатели смогли сократить площадь тлеющих завалов до 150 квадратных метров.

На месте работают 37 пожарных и девять единиц техники, написал портал 78.ru.

Первые сообщения о пожаре на «Невской мануфактуре» появились днем 12 апреля. Тогда было известно о том, что горят четвертый и пятый этажи. Позже огонь распространился по всему зданию. Общая площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

Потушить открытый огонь удалось лишь 13 апреля. При этом проливка конструкций продолжается до сих пор. При тушении погиб один пожарный — командир отделения пожарно-спасательной части №64 Илья Белецкий. Еще трое пострадали. Они находятся в больнице с ожогами тела. Всех их представят к наградам.

Следственный комитет сначала открыл уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Потом завели второе уголовное дело по статье УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По неофициальным данным, предварительной версией пожара считают поджог.