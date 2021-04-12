Площадь пожара на «Невской мануфактуре» увеличилась до 10 тысяч «квадратов»

Огонь распространился по зданию «Невской мануфактуры» на площади 10 тысяч «квадратов». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Ранее в ведомстве рассказали о том, что огонь был на четырех тысячах квадратных метров.

«Невская мануфактура» загорелась 12 апреля, в первой половине дня. В историческом здании обрушились кровля и внутренние деревянные перекрытия. Во время ЧП погиб один пожарный. Еще два спасателя получили ожоги 50% тела. В МЧС подтвердили гибель сотрудника от внезапного выброса пламени.

Пожару присвоили пятый ранг сложности из-за большой площади распространения огня, но угрозы его перехода на соседние здания нет, уточнили в МЧС. ЧП сняли на видео.

Очевидцы опубликовали ролики с горящей «Невской мануфактурой» в социальных сетях, на которых слышны взрывы. Огонь тушат 347 человек и 69 единиц техники. Информации о причине пожара в здании, которое построили в первой половине XIX века, пока нет.