Огонь целиком охватил «Невскую мануфактуру». Видео

Огонь целиком охватил здание исторической «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге. От постройки идет черный дым.

Как рассказали в МЧС, из здания эвакуировали 40 человек. Двух отвезли в больницу. Тушение огня осложняет сильный ветер. «Невская мануфактура» — это старая постройка с деревянными перекрытиями. Специалисты сейчас проводят замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе ЧП.

Пожару присвоили пятый ранг сложности из-за большой площади распространения, но угрозы перехода на соседние здания нет, уточнили в спасательном ведомстве. Общая площадь пожара составила 1500 «квадратов». Его тушат 112 человек и 26 единиц техники.

Эту фабрику основал английский купец Джеймс Торнтон в первой половине XIX века. Ее национализировали в 1918 году. В 1921-м предприятие переименовали в государственную фабрику шерстяных изделий «Красный ткач» треста «Петротекстиль». С начала 1990-х годов она называется «Невская мануфактура». Большую часть помещений сдают в аренду.