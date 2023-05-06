Происшествия 06 мая 2023, 19:47 Лесные пожары на Урале подобрались к жилым домам Власти Урала сообщили об эвакуации жителей нескольких населенных пунктов из-за пожаров Пресс-служба МЧС

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Ситуация с лесными пожарами в уральских регионах усугубляется. Огонь подбирает к жилым домам. Власти приняли решение об эвакуации жителей ряда населенных пунктов. Особенно тяжелая ситуация в Свердловской области. Накануне там ввели режим ЧС.

Как сообщил в Telegram-канале региональный департамент информационной политики, людям предложили покинуть деревни Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой, село Мостовое, а также несколько СНТ. Также эвакуируют жителей сел Островное и Зеленый Дол в Березовском городском округе.

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На нескольких трасса из-за сильного задымления ограничено движение автотранспорта, въезд в некоторые населенные пункты закрыт.

Причиной большинства лесных пожаров чаще всего становится человек и неосторожное отношение с огнем. При этом на Урале держится теплая и ветреная погода, что помогает огню распространятся с большой скоростью.

Пожарные борются с лесными пожарами также в Тюменской, Курганской областях и в Пермском крае.