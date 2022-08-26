Площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла на 14% всего за сутки

Площадь природных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на 2,3 тысячи гектаров, то есть на 14%. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб.

«По состоянию на 06:30 по Москве пятницы общая площадь горения в очагах пожаров в Рязанской области составляет 17,48 тысячи гектаров, сутками ранее — 15,23 тысячи гектаров», — рассказал собеседник.

Аномальная жара в Центральном федеральном округе, которая пока не собирается сходить на нет, также ухудшает ситуацию.

Одной из причин лесных пожаров в ЦФО являются поджоги, рассказал глава Минприроды Александр Козлов на совещании с президентом Владимиром Путиным. Правоохранители разбираются во всех обстоятельствах происшествий.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Рязанской области полностью взята под контроль. Губернатор также согласился с решением администрации Рязани перенести празднование Дня города, так как это некорректно в условиях ЧС.