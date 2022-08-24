Причиной пожаров в ЦФО частично стали поджоги

Сложная ситуация с лесными пожарами в Центральном федеральном округе связана не только с аномально сухой и жаркой погодой, но и с поджогами, заявил глава Минприроды России Александр Козлов на совещании с президентом Владимиром Путиным. Главу ведомства процитировал ТАСС.

«Владимир Владимирович, то, что происходит в Центральном федеральном округе, вызвано не только сухими грозами, жаркой погодой и отсутствием осадков, есть факты поджогов», — заявил Козлов.

Он добавил, что правоохранители выясняют обстоятельства происшествий. По словам министра, поджоги имели место и в Рязанской области. Сейчас на территории России — 104 лесных пожара в 18 регионах.

Козлов указал на необходимости покупать новую лесопожарную технику для особо охраняемых природных территорий и усилить авиамониторинг в России.

«Просчитали и видим, что нам нужно дополнительно увеличить авиамониторинг почти до пяти тысяч летных часов, закупить 12 автоцистерн, 23 тяжеловесных автомобиля и бульдозера, 111 мобильных лесопатрульных комплексов. Просьба поддержать систему особо охраняемых природных территорий», — обратился министр к главе государства.

Ситуация с лесными пожарами в национальных парках и заповедниках улучшилась с 2021 года, констатировал Александр Козлов. Площадь, охваченная огнем, оказалась на 70% меньше, чем в прошлом году.