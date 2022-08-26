Ситуацию с пожарами в Рязанской области взяли под контроль

Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области полностью взята под контроль. Об этом рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков в Telegram-канале.

По его словам, в регионе продолжают наращивать группировку для тушения очагов, план работы по тушению возгораний полностью сформирован.

«Сегодня вышли на планомерную работу по ликвидации пожара. Ситуация взята под контроль, продолжаем усиливать группировку по всем направлениям», — написал он.

Губернатор также согласился с решением администрации Рязани перенести празднования Дня города, так как это некорректно в условиях ЧС.

Сообщается, что лесной пожар из Рязанской области не дойдет до московского региона, потому что он не движется в эту сторону и на его пути есть множество естественных преград. Об этом жителям Подмосковья рассказал заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов. Он подчеркнул, что ситуация находится на постоянном контроле.